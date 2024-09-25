Şekerbank, esnaf dayanışmasının simgesi olan ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere kutlanan Ahilik Haftası’nı esnafa özel imkanlar sunduğu geleneksel kampanyası ile kutluyor.

Esnafı desteklemeyi sürdüren Şekerbank, Ahilik Haftası’nı esnafa özel imkanlar sunduğu geleneksel kampanyası ile kutluyor. Geçmişten günümüze esnaf dayanışması ve meslek ahlakının simgesi olan ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere kutlanan Ahilik Haftası’na özel kampanya ile banka, esnaf müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılamanın yanı sıra kampanyaya özel birçok imkanlar da sunduğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül tarihine dek Ahilik Haftası kapsamında 3 ay ana para ödemesiz dönem ve 48 aya varan vade imkanının bulunduğu kampanya ile banka, ilk 6 ay düzenli ödeme yapan esnafa 1 ay taksit öteleme fırsatı sağlıyor. Kampanya kapsamında 3 ay boyunca POS cihazından masraf alınmazken, internet ve mobil bankacılık kanallarından yapılacak olan EFT/havale ve FAST işlemleri de ücretsiz sunuluyor. Ayrıca ilk 25 yaprak için geçerli olmak üzere ücretsiz çek karnesi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) logolu kredi kartı sahibi esnafa özel 1 yıl kart aidatı muafiyeti sağlanıyor.

“Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst, Ahilik geleneğini günümüze taşıyan esnafı, özel bir kampanya ile desteklediklerine değinerek şunları söyledi: “Tarihsel misyonumuzdan aldığımız güç ve Anadolu’ya özgü bankacılık anlayışımızla 70 yılı geride bırakarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Esnafımızın her zaman yanında olan bankamız, bu anlamlı haftada esnafımıza özel finansman çözümleri sunarak, işlerini büyütmeleri ve güçlendirmeleri için destek sağlıyor. Avantajlı koşullarla finansman desteği vererek esnafımızın finansal yükünü hafifletmeyi ve onların gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz.”