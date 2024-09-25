Temmuz ayında Ankara'ya taşınan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden taşınacağı öğrenildi. Akşener, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşme siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle İYİ Parti içinde tepki çeken bu sürpriz buluşmanın ardından Akşener, temmuz ayında Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini kiraya verip Bilkent'te bir ev kiralamıştı. Habertürk'ün haberine göre, Akşener'in yeniden İstanbul'a taşınmayı planladığı iddia ediliyor. Yaklaşık 15 ay sonra İstanbul'a döneceği belirtilen Akşener'in yeni adresinin Acıbadem olacağı öne sürülüyor. Akşener'in çalışmalarına yeni adresinde devam edeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Habertürk