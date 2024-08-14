Şekerli türk kahvesinin bir fincanında yaklaşık 5 gram türk kahvesi ve 4 gram şeker vardır. 9 gramlık bu karışım yaklaşık olarak 30 kaloridir.

Şekerli

332.22

kcal

100 Gram 1 Porsiyonda 29.9 kcal ve 9 gr vardır. 1 Tatlı Kaşığında 16.61 kcal ve 5 gr vardır. 1 Yemek Kaşığında 33.22 kcal ve 10 gr vardır. 1 Kahve Fincanında 29.9 kcal ve 9 gr vardır.

Besin Değeri 100 Gramda Günlük Değer* Kalori 332 kcal % 16.0 Karbonhidrat 60 g % 19.6 Lif 29 g % 120.1 Protein g % 15.4 Yağ 0.18 g % 0.3 Doymuş Yağ g Trans Yağ g Şeker 27 g % 88.6 Sodyum g % 0.0 Potasyum 954 mg % 27.3 Kalsiyum 49 mg % 4.9 Demir mg % 12.6 Magnezyum 116 mg % 38.5 Çinko 0.18 g % 1.2 Fosfor 120 mg % 15.1

* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.

Kalorisinin büyük kısmını (%88) karbonhidrattan alan Şekerli Türk Kahvesini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.

1 Porsiyon (9 gr) yaklaşık 30 kcal kalori içerir, 0.69 gr protein, 5 gr karbonhidrat ve 0.02 gr yağ bulunur ve 1.8 Tatlı Kaşığına eşittir.

(9 gr) yaklaşık 30 kcal kalori içerir, 0.69 gr protein, 5 gr karbonhidrat ve 0.02 gr yağ bulunur ve 1.8 Tatlı Kaşığına eşittir. 1 Tatlı Kaşığı (5 gr) yaklaşık 17 kcal kalori içerir, 0.39 gr protein, 3.02 gr karbonhidrat ve 0.01 gr yağ bulunur ve 0.56 porsiyona eşittir.

(5 gr) yaklaşık 17 kcal kalori içerir, 0.39 gr protein, 3.02 gr karbonhidrat ve 0.01 gr yağ bulunur ve 0.56 porsiyona eşittir. 1 Yemek Kaşığı (10 gr) yaklaşık 33 kcal kalori içerir, 0.77 gr protein, 6 gr karbonhidrat ve 0.02 gr yağ bulunur ve 1.11 porsiyona eşittir.

(10 gr) yaklaşık 33 kcal kalori içerir, 0.77 gr protein, 6 gr karbonhidrat ve 0.02 gr yağ bulunur ve 1.11 porsiyona eşittir. 1 Kahve Fincanı (9 gr) yaklaşık 30 kcal kalori içerir, 0.69 gr protein, 5 gr karbonhidrat ve 0.02 gr yağ bulunur ve 1 porsiyona eşittir.

Türk kahvesi yapımı şu şekildedir;

1 fincan oda sıcaklığındaki suya, bir silme çay kaşığı şeker, 1 tepeleme çay kaşığı Türk kahvesi eklenir. Pişirmeye başlamadan önce hafifçe karıştırılır. Ağır ateşte bir süre pişirilir. Kaynamasına yakın (henüz kaynamamışken) köpüğü kaşıkla alınıp fincana katılır. Kahve piştikten sonra fincana ağır ağır koyulur. Servis ederken yanına bir bardak su koyulur.

Benzer Kalori ve Besin Değerleri

İstanbul Hazır Türk Kahvesi Şekerli

390 kcal kalori Kahveyi şekerli sevenler özel pratik bir lezet. Tek yapmanız gereken paketi açıp bir fincana boşa...

Türk Kahvesi Orta Şekerli

312.85 kcal kalori Bir tatlı kaşığı türk kahvesi ve yarım tatlı kaşığı şeker ile yapılan türk kahvesinin bir fincanı...

Şekerli ve Sütlü Türk Kahvesi

400 kcal kalori Şekerli ve Sütlü Türk Kahvesi, Türk kahvesinden vaz geçemeyenlerin tercihi şekerli ve sütlü olab...

Kocatepe Damla Sakızlı Türk Kahvesi

386.8 kcal kalori 1949 yılından beri değişmeyen lezetini evlerinize taşıyor. Hem de şimdi Türk damak tadına uyacak ...

İstanbul Hazır Türk Kahvesi Orta

390 kcal kalori Damak tadınıza uygun kahveyi hemen her yerde kolaylıkla hazırlamak için mükemel bir seçim.

Tchibo Türk Kahvesi

278 kcal kalori Kavrulmuş kahve çekirdekleri özenle öğütülür ve kahve keyfinize dahil olur. Bol köpüklü, tam kıva...

İstanbul Türk Kahvesi

278 kcal kalori Yüksek kalitedeki Arabica türü kahve çekirdeklerinden elde edilen geleneksel Türk kahvesidir.

Sade Türk Kahvesi

278 kcal kalori Kültürümüzün en önemli öğelerinden birisi olan Türk kahvesi, her daim mutfakların olmazsa olmazı ...

İstanbul Hazır Türk Kahvesi Sade

278 kcal kalori Kahveyi sade sevenlere özel, tam kıvamında pratik bir kahve.

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

278 kcal kalori Yüksek kalitedeki Arabica türü kahve çekirdeklerinden elde edilen geleneksel Türk kahvesidir. Öze...

Hisar Damla Sakızlı Türk Kahvesi

386.8 kcal kalori Geleneksel Türk kahvesini damla sakız ile birleştiriyor. Bu kahve, içerdiği damla sakız parçacıkl...

Türk Kahvesi

278 kcal kalori Türk kahvesi, potasyum ve magneyum zenginidir. Bir fincan türk kahvesi içinde bir tatlı kaşığı ya...