Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse Mezarlığı’nın ardından Şekerpınar Mezarlığı’nda da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Akse Mezarlığı’nda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez Şekerpınar Merkez Kabristanlığı’na gitti. Kabristanda bulunan yabani otları, mezarlarda büyüyen yabani otları ve yolları temizleyen ekipler, kabristan duvarlarındaki yıpranmış duvar boyalarını da yeniledi. Mezarlık içerisinde bulunan hayratlarda bakım ve onarım çalışması yapan Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şekerpınar Merkez Kabristanlığı’nda bulunan Çayırova İlçe Şehitliği’nde de titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.