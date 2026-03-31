Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı Rams Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Bugünkü antrenman öncesi Körfez ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan, takımın son durumu, sakat oyuncular ve kulüpteki geleceği hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

'Çok heyecanlıyız'

A Milli Futbol Takımı'na, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde bu akşam Kosova ile oynayacağı müsabakada başarılar dileyen İnan, 'Çok heyecanlıyız. Buradan biz de onlar için dua edeceğiz. Hepsi çok yetenekli, çok karakterli oyuncular. Milli takım formasının ağırlığını fazlasıyla bilen oyuncular. İnşallah bugün hepimizin istediği sonucu alacaklar. Buna yürekten inanıyorum. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası'nda olmayı biz de çok istiyoruz. Onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Biz elimizden gelen desteği dışarıdan vereceğiz. İnşallah onlar da bugün maçı kazanacak' açıklamasını yaptı.

'Hayatımda karamsarlık hiçbir zaman olmadı'

Ligde son 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerin ardından milli aranın takıma iyi geldiğini aktaran Selçuk İnan, 'Son 2 maçı kaybettik. Bunlardan biri Konya maçıydı. Son dakikaya kadar önde götürdüğümüz, iyi oynadığımız bir maçtı ama futbolda bunlar var. Bazen böyle sonuçlar her şeyi bir anda değiştirebiliyor. Hayatımda karamsarlık hiçbir zaman olmadı. Çünkü güvendiğim iki şey var; çalışmak ve zaman. Zaman geçiyor, biz de çalışıyoruz. Milli takım arası oyuncularım için iyi oldu. Son haftalarda oynadığımız oyunda ve fiziksel durumumuzda bir düşüş vardı. Bu ara bize iyi gelecek. Tabii milli takıma giden çok oyuncumuz var. Henüz dönmeyenler de bulunuyor. Bu nedenle henüz tam kadro çalışamadık. Muhtemelen perşembeden sonra tam kadro çalışmalara başlayacağız' diye konuştu.

'Henüz tam kadro çalışamadık'

41 yaşındaki çalıştırıcı, sakat oyuncuların fazlalığına dikkati çekerek, 'Aleksandar Jovanovic yok. Bruno bireysel antrenmanlara başladı ama henüz sıkıntılı bir süreçte. Bu maçta aramızda olmayabilir. Haidara henüz çalışmalarımıza başlamadı, o da muhtemelen bizimle olmayacak. Botond ise milli takımda sakatlandı. Bu bizim için beklemediğimiz ve üzüldüğümüz bir durum oldu. Önemli bir oyuncumuzdu. O da birkaç hafta aramızda olmayacak gibi görünüyor. Karol Linetty'in biraz sıkıntısı var. Milli takımdan dönecek oyuncuların sağlık durumlarını da bekliyoruz. Henüz tam kadro çalışamadık ama yarından sonra Başakşehir maçına daha hazır şekilde tam takım hazırlanacağız' cümlelerine yer verdi.

'Ben sadece kazanmaya odaklıyım'

Başakşehir maçına kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan İnan, 'Başakşehir yıllardır kadro kalitesi olan, iyi oynayan bir takım. Güçlü bir rakiple oynayacağız ama biz de daha önce birçok güçlü takıma karşı iyi performanslar sergiledik ve maçlar kazandık. Bunu tekrar yapmak istiyoruz. Hiçbir takımı çok güçlü ya da çok zayıf olarak görmüyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Ben buraya geldiğim günden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Bu takım mücadele ediyor ve taraftarın sevdiği futbolu oynamaya çalışıyor ama lig çok uzun bir maraton. Düşüşler de olacak, çıkışlar da. Performans düşüşleri futbolda her zaman yaşanır. Böyle zamanlarda takımın yanında olmak gerekir. Maçı kaybedersek diye düşünmek istemiyorum. Ben sadece kazanmaya odaklıyım ama hiçbir şey dünyanın sonu değil. Mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda çok sıkıntılı bir süreç olduğunu düşünmüyorum. İyi bir takımız ve iyi durumdayız. Önümüzde 7 maç kaldı. Bu maçlardan toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp asıl hedefimiz olan Kocaelispor'u daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz, bunun üzerine çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

'Burada devam etmek istiyorum'

Selçuk İnan, Kocaelispor ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam ettiğini de söyledi. İnan, takımdaki aile ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Görüşmelerimiz oldu. Kocaelispor'u çok seviyorum, sizi seviyorum, taraftarları çok seviyorum. Burada gerçekten bir aile ortamı var ve ben bunu fazlasıyla hissediyorum. Dolayısıyla burada çalışmaktan onur duyarım. Yönetimimiz ve başkanımız da sağ olsun ilgileniyor. Ben de burada devam etmek istiyorum. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Önümüzdeki günlerde yapılacak son görüşmelerden sonra önümüzdeki sezonla ilgili durum netleşecektir. İnşallah kısa süre içinde bu bilgiyi paylaşırız' ifadelerini kullandı.

'Gözlemlediğimiz birkaç oyuncu daha var'

Ayrıca Selçuk İnan, U19 takımıyla yaptıkları hazırlık maçının oldukça verimli geçtiğini de sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

'Zaten zaman zaman böyle maçlar yapıyorduk, bundan sonra daha da sıklaştıracağız. Sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve önümüzdeki sezon genç oyunculara daha fazla ihtiyaç duyacağız. Yaklaşık 1 yıldır program dahilinde çalıştırdığımız genç oyuncular var. Gelişimleri bizi çok mutlu ediyor. Hem fiziksel hem mental olarak iyi ilerliyorlar. Gözlemlediğimiz birkaç oyuncu daha var. Onları da yavaş yavaş A takıma çağıracağız ve bizimle antrenmanlara başlayacaklar. Amacımız Kocaeli'den yetişmiş, altyapıdan gelen oyuncuları A takıma kazandırmak. Bu bizim geleceğimiz için çok önemli ve en çok önem verdiğimiz konulardan biri.'