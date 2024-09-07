Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adım Adım Manisa projesi, Manisalı kadınları kentin zengin tarihiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa’nın en uzak ilçelerinden biri olan Selendi’den il merkezine gelen 83 kadın şehrin doğal ve tarihi güzellikleri ile tanışma fırsatı buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışından yola çıkarak Adım Adım Manisa projesini hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, düzenlenen projeyle il genelinde yaşayan kadınların toplumsal yaşama katılımını arttırmayı ve kentte bulunan doğal ve tarihi güzellikleri daha yakından tanımasını sağlamayı hedefliyor. Adım Adım Manisa projesinin kültür turlarına Manisalı kadınlar, ücretsiz olarak katılabiliyor.

Kültür turları kapsamında Selendi ilçesinden Manisa’ya gelen 83 kadın, kentin müzelerinden doğal güzelliklerine, mesire alanlarından tarihi eserlerine pek çok noktasını doyasıya gezdi.

Selendi’den gelen 83 kadından oluşan kafile, Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde yapılan kahvaltının ardından kültür turuna başladı. Sonrasında Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgiler verildi. Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu. Ortaya koyduğu eserlerle dünya mimari tarihine damgasını vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii de ziyaret edildi. Ardından ziyaretçilerine muhteşem Manisa manzarasını izleme imkanı sunan Mevlevlihane’ye ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadelerpark’a gidildi. MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği için ara verildi.

KADIN BULUŞMASI ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

Kafile, MASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki öğle yemeğinin sonrasında müzik eşliğinde eğlenceli bir mola vermek amacıyla Süreyya Tabiat Parkı’na geçti. Aynı zamanda Süreyya Tabiat Parkı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi işbirliğinde Çarşamba günleri düzenlenen Kadın Buluşması da vardı. Selendili Kadınlar ile Kadın Buluşmasının katılımcıları bir araya gelince Süreyya Tabiat Parkı’ndaki mola adeta şölene dönüştü. Etkinliklerin katılımcıları müzik eşliğindeki yöresel oyun havalarıyla eğlendi.

Süreyya Tabiat Parkı’nda verilen eğlenceli molanın ardından Osmanlı Müzesi’ne de gidilerek, müze içerisindeki eserler incelendi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Müzesi ile Atatürk Sergi Salonu ziyaret edilerek gezi sona erdi.

Manisa’yı adım adım gezen Selendi kadınlar, yapılan kültür turuna ilişkin şunları söyledi.

“ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON YAPILMIŞ, ÇOK MEMNUN OLDUK” Beyhan Maydın, organizasyonun çok güzel olduğunu ve hiçbir eksiğin bırakılmadığını belirtti. Maydın, “Çok güzel bir organizasyon yapılmış, çok memnun olduk. Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyoruz. Her yeri, müzelerin hepsini bize gezdirdiler. Sabah kahvaltısı ayrı öğle yemeği ayrı, susuz bırakmadılar, çaysız bırakmadılar. Hiçbir eksik bırakılmamış. Her şey tamamdı. Çok memnunuz, bütün arkadaşlarımız da memnun. Kadın Buluşması da çok güzeldi. O da ayrı olarak düzenlenmiş. Çok hoş olmuş. Bütün bayanların da hoşuna gitti. Herkesi coşturdu. Onun için de çok teşekkür ederiz. Çanakkale Müzesi’nden çok etkilendim. Burası da çok duygusal bir yerdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

“60 YAŞIMA GELDİM AMA BURALARA GELEMEMİŞTİM” Fadime Utangan gezilen yerlerden çok etkilendiğini vurgulayıp şunları dile getirdi: “Bu tarihi yerleri görme imkanımız yoktu. 60 yaşıma geldim ama buralara gelememiştim. Güzel bir şekilde gezdik. Gittiğimiz yerlerden de çok etkilendim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ederim. Kendisini çok seviyoruz. Çok arkasındayız. Desteklerimiz de hep üstünde. Her yer çok güzeldi. Osmanlı Müzesine bayıldım. Tarih kokuyordu.”

“MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN SAYESİNDE HER YERİ GÖRDÜK” Makbule Güler Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turundan çok memnun kaldığını kaydetti. Güler, ”Müzelerimizi, tarihi yerlerimizi gezdik. Hepsinden çok memnun kaldık. Aslen Manisalıyız ama buraları bilmiyorduk. Manisa Büyükşehir Belediyemizin sayesinde her yeri gördük” diye konuştu.