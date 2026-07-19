Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kurşunlu köprülü kavşağında meydana geldi. Bozüyük istikametinden Bandırma'ya seyir halinde olan Sürücü Merve Ö. yönetimindeki 10 AVU 797 plakalı otomobil, iddiaya göre navigasyonun yanlış yönlendirerek aniden komut vermesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu araçtaki yolcu Sena O.(19) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ