Edirne Valiliğinin katkılarıyla Selimiye Camii meydanında düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımıyla 5 bin kişi iftarda bir araya geldi.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 11 ayın Sultanı Ramazan’ın ruhunu yaşatmak için Balkanlardan gelen misafirlerinde katılımıyla Selimiye Camii gölgesinde vatandaşlar oruç açtı.

İftar programı, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu’ tarafından verilen konser ilahilerin seslendirilmesiyle başladı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam eden iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti, sadakat medeniyeti bizim medeniyetimiz. İnançları, kültürleri, renkleri farklı olmasına rağmen çok farklı özelliklere sahip olan insanlarla bir arada” dedi.

“Ne mutlu bize ki, böyle bir medeniyetin mensuplarıyız”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayı kardeşlik ayı, birlik ayı, beraberlik ayı. Ramazan ayı; dayanışma ayı, yardımlaşma ayı. Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye’nin gölgesinde iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanın birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı. Bizim medeniyetimiz inançları, kültürleri, renkleri farklı olmasına rağmen çok farklı özelliklere sahip olan insanlarla bir arada barış içerisinde yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan bir medeniyet. İşte burası, işte Balkanlar bu tecrübenin yaşandığı en önemli bölgelerden birisi. Şu anda onun bir örneğini yaşıyoruz burada. Ne mutlu bize ki, böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. İnancı, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun birlikte yaşama tecrübesi, bizim bütün dünyaya örnek gösterebileceğimiz, tarihimize baktığımız zaman bizim için mutluluk verici bir konu." ifadelerinde bulundu.

İnançlara ve kültürlere karşılıklı saygı içinde yaşanması tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Bu saygı olmadan biz nasıl barış içinde yaşarız. Birbirimize karşı dürüst, sadık ve sadakatli olacağız. Sadakat olmazsa birbirimize nasıl güveniriz. Bizim Peygamberimizin isminin devamında ’Emin’ var. Peygamberlikten önce aldığı bir isim. Mekkeliler Peygamber Efendimize ’Muhammed’ül Emin’ demiş. Yani güvenilen Muhammed, emin Muhammed. Her birimizin isminin devamında Emin sıfatı olması lazım ki birbirimize güvenelim” şeklinde konuştu.

“Bu iftar sofrasında bu anı bize yaşatan Rabbimize hamdolsun”

Konuşmasının devamında Erbaş, “Toplum olarak, millet olarak ve insanlık olarak sevgi, saygı, sadakat ve sabır ile hareket edersek insanlık olarak selamete ulaşırız. Ramazan ayı bize bunları öğretiyor. Ramazan ayı cennetin, Rabbimizin ifadesiyle, Rabbinizden mağfirete koşunuz, affa koşunuz, bağışlanmaya koşunuz. Ramazan ayında inşallah mümkün olduğunca Rabbimizin bu emirlerine uymaya gayret etmişizdir. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, orta yaşlı, yetişkin herkes işte bu mağfirete, Rabbimizin mağfiretine koşmak için ramazanı idrak ettik. Bu gece iftar sofrasında ramazanın güzelliklerini daha da güzelleştiren, bu iftar sofrasında bu anı bize yaşatan Rabbimize hamdolsun diyorum” diye konuştu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, “Kültürlerin kesiştiği, buluştuğu ve kucaklaştığı kavşak noktası olan Edirne’de tarihi bir anın hep birlikte yaşıyoruz. Balkanlarda gerçekleştirdiğimiz iftarlarımızın ardından bu gece siz çok kıymetli misafirlerimizle yine Balkanlardan gelen kardeşlerimizle, dostlarımızla, soydaşlarımızla ramazanın bereketiyle gönül, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı bu güzel iftarımızla taçlandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Bu ramazanı geçirirken başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasının farklı yerlerinde maalesef zulüm altında inleyen kardeşlerimizin de en kısa zamanda bu zulümden kurtulmalarını rabbimizden temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.