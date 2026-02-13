İnegöl (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından, Alibeyköy Mahallesinde bulunan 7 adet tarım arazisi 55 milyon 341 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İşte o tarım arazileri ve istenen bedelleri…

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1839 ada, 14 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 1.797,46 m²’lik Tarım Alanı 11 milyon 641 bin 623,20 TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1826 ada, 25 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 13.046,73 m²’lik Tarım Alanı 8 milyon TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 76 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 12.612,10 m²’lik Tarım Alanı 10 milyon TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 215 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 14.847,66 m²’lik Tarım Alanı 5 milyon 250 bin TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 200 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 12.996,54 m²’lik Tarım Alanı 6 milyon TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1823 ada, 51 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 5.989,60 m²’lik Tarım Alanı 5 milyon 250 bin TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 90 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 25.178,17 m²’lik Tarım Alanı 9 milyon 200 bin TL muhammen bedeller satılığa çıkarıldı.

İlanlarla ilgili detaylı bilgiye www.ilan.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ilan.gov.tr