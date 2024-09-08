Bilecik’te 743. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin son gününde Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edildi.

Bu yıl 743’üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin son günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımlarıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Alpler tarafından karşılanırken, ardından Alplerin ’Saygı Nöbeti’ devir teslim töreni izlendi.