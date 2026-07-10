Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde yapılan kura çekimiyle Trendyol 1. Lig’in 2026-2027 sezonu fikstürü netleşti. Üst üste iki şampiyonlukla lige yükselen Bursaspor, yeni sezonun ilk haftasında Bodrumspor’la karşılaşacak.
Bursaspor'un Fikstürü
1. Hafta: Bodrum FK (D)
2. Hafta: Iğdır FK
3. Hafta: F. Karagümrük (D)
4. Hafta: Kayserispor (D)
5. Hafta: İstanbulspor
6. Hafta: Manisa FK (D)
7. Hafta: Esenler Erok
8. Hafta: Batman Petrol (D)
9. Hafta: Mardin 1969
10. Hafta: Muğlaspor (D)
11. Hafta: Pendikspor
12. Hafta: A.Keçiörengücü (D)
13. Hafta: Bandırmaspor
14. Hafta: Antalyaspor (D)
15. Hafta: Sivasspor
16. Hafta: Vanspor FK (D)
17. Hafta: Boluspor
18. Hafta: Sarıyer (D)
19. Hafta: Ümraniyespor