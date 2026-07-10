Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde yapılan kura çekimiyle Trendyol 1. Lig’in 2026-2027 sezonu fikstürü netleşti. Üst üste iki şampiyonlukla lige yükselen Bursaspor, yeni sezonun ilk haftasında Bodrumspor’la karşılaşacak.

Bursaspor'un Fikstürü

1. Hafta: Bodrum FK (D)

2. Hafta: Iğdır FK

3. Hafta: F. Karagümrük (D)

4. Hafta: Kayserispor (D)

5. Hafta: İstanbulspor

6. Hafta: Manisa FK (D)

7. Hafta: Esenler Erok

8. Hafta: Batman Petrol (D)

9. Hafta: Mardin 1969

10. Hafta: Muğlaspor (D)

11. Hafta: Pendikspor

12. Hafta: A.Keçiörengücü (D)

13. Hafta: Bandırmaspor

14. Hafta: Antalyaspor (D)

15. Hafta: Sivasspor

16. Hafta: Vanspor FK (D)

17. Hafta: Boluspor

18. Hafta: Sarıyer (D)

19. Hafta: Ümraniyespor

Kaynak: Haber Merkezi