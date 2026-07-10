

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı Devleti'ndeki fetret devrine son vererek, devleti yeniden ayağa kaldıran ve bundan dolayı Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilen Sultan Çelebi Mehmed'i tahta çıkışının 613. yıldönümünde dualarla andı. Yeşil Türbe'de düzenlenen anma etkinliğine ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Mehter takımı gösterisi ile başlayan anma programı, Yeşil Cami Müezzini Ali Yasir Çalık'ın Kuran- Kerim Tilaveti ile devam etti. Ardından Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan Sultan Çelebi Mehmet ve dönemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.



‘Devleti ayağa kaldırdı'

Çelebi Mehmet Han'ın Türk tarihindeki önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tarihin bazı dönemeçleri vardır; milletlerin gidişatı, o dönemeçlerde gösterilen irade, sabır ve ferasetle yeniden şekillenir. Çelebi Mehmed Han da tarihimizin en zorlu dönemlerinden birinde Osmanlı Devleti'nin gidişatına yön vermiş büyük bir şahsiyettir. Ankara Savaşı'nın ardından ağır bir imtihandan geçen ve Fetret Devri'ne giren devleti; sabrıyla, dirayetiyle, aklıyla ve adalet duygusuyla yeniden ayağa kaldırmayı başarmış güçlü bir liderdir. Yıldırım'ın manevi iklimi, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip olan Sultan Çelebi Mehmed'i, tahta çıkışının yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Şehrin ruhuna ve hafızasına katkı

Yıldırım'ın tarihi, kültürel ve manevi olarak çok önemli bir mirasın üstüne kurulduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz; "Bu topraklar; Yıldırım Bayezid Han'ın, Çelebi Mehmed Han'ın, Emir Sultan Hazretleri'nin, nice alimin, arifin ve gönül insanının izlerini taşıyor. Attığımız her adımda, yürüdüğümüz her sokakta, baktığımız her eserde bu büyük medeniyetin izlerini görüyoruz. Dolayısıyla fiziki yatırımlarımızın yanı sıra, şehrimizin ruhunu ve hafızasını canlı tutan çalışmaları öncelikli hizmetlerimiz arasında görüyoruz. Çelebi Mehmed Han'ı önceki yıllarda da dualarla yad ettik. Aynı hassasiyetle, Bursa'nın fethinin 700. yılı vesilesiyle ‘Beylikten Cihan Devleti'ne' başlığı altında söyleşiler, tiyatro gösterileri, minyatür yarışmaları ve kültür sanat programları düzenledik. Osman Gazi'yi ve Orhan Gazi'yi bu vesileyle minnetle yad ettik. Emir Sultan'ın izinde Erguvan Bayramı ile 600 yıllık bir geleneği yeniden şehrimizin gündemine taşıdık" dedi.

Tarih aks canlanacak

Setbaşı- Yeşil- Emir Sultan hattında devam eden çalışmaları hatırlatan Başkan Yılmaz; "Setbaşı'ndan Yeşil'e, Yeşil'den Emir Sultan'a uzanan tarihi aksı da yine bu bakışla ele alıyoruz. Bu hat üzerinde Bursa'nın hatıraları yeniden görünür olsun; Yeşil Cami'nin zarafeti, Emir Sultan'ın hikmeti, kadim sokakların vakarı ve şehrin manevi derinliği aynı güzergahta yeniden hissedilsin istiyoruz. Özetle bizler, ecdadımızdan aldığımız ilhamı bugünün ihtiyaçları ve yarının hedefleriyle buluşturuyoruz. Güzel ilçemizde bu minvalde çalışmaya ve gençlerimize kimlikli bir gelecek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Sultan Çelebi Mehmed Han başta olmak üzere, tarihimizde ve bu cennet vatanın Türk yurdu olmasında emeği geçen devlet adamlarımızı rahmet ve minnetle, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin de yaptığı konuşmada tarihi ve kültürel çalışmalarından ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.Konuşmaların ardından Çelebi Mehmet Han tiyatro gösterisi ve tahta çıkma duası yapıldı. Program protokolün türbe ziyareti ve duasıyla son buldu.