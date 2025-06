Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinden siyah-beyazlı kulübe 150-200 milyon Euro arasında gelir kalacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü’nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda düzenleniyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kuruluna yetki verilmesi için genel kurulu üyelerinin oylarına sunulacak Dikilitaş projesiyle ilgili bilgiler verdi. Adalı, "Sizlerden talebimiz, 5 dönüm tahsisli bölümlerin satın alınarak 15 dönüm büyüklüğündeki malum arazimize eklenmesi ve Dikilitaş Gayrimenkul Projesi’ni hayata geçirebilmemiz için ihtiyacımız olan yetkilerin tarafımıza verilmesi hadisesidir. Dikilitaş’ta yaklaşık 40 yıldır ticari olarak atıl duran bir arazimiz var. Bu arazimiz yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğünde. Bu arazimizin mevcut imar durumuyla Beşiktaş’a maddi olarak en ufak bir faydası yok. Yeni bir imar düzenlemesi olmadığı takdirde, bu arazi hiçbir zaman da değer kazanamayacak ve olduğu haliyle kalacak. Geçmiş yönetimler tarafından da zaman zaman bu imar durumuyla ilgili denemeler yapılmış, ama maalesef başarılı olunamamış. Dolayısıyla Beşiktaş’ımız, elinde atıl şekilde duran bu potansiyelden bugüne dek faydalanamamış. Üstüne basa basa tekrar etmek istiyorum. Malımızın bir yere gittiği kesinlikle doğru değildir. Aksine 40 yıldır gelir elde edemediğimiz bir durumdan, faize tabi tüm borçlarımızı kapatacak şekilde bir geliri elde edecek duruma geliyor" ifadelerini kullandı.

"5 dönüme yakın büyüklükte 2 ayrı araziyi de Beşiktaş’a kazandıracağız"

Dikilitaş arazisine komşu olan ve kulübe tahsis edilmiş olmasına rağmen, mülkiyeti bulunmayan toplam 5 dönüme yakın büyüklükte 2 ayrı araziyi de Beşiktaş’a kazandıracaklarını da hatırlatan Serdal Adalı, "Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan bu arazilerin tapularının kulübümüze kazandırılması konusunda da mutabakata varmış durumdayız. Bu parsellerin de dahil edilmesiyle toplam alanımız 20 bin metrekareye ulaşacak ve projemiz çok daha efektif bir hale gelecektir. Bu 2 arazinin de herhangi bir ipotek ya da rehin verme olmadan nakit olarak kulübümüze kazandırılacağını belirtmek isterim. Dikilitaş projesini hayata geçirirken, aynı zamanda Süleyman Seba Spor Salonu’nda faaliyetlerini sürdüren branşlarımız için de Akatlar’da yeni tesis inşa edeceğiz. Hatta 1 değil, 3 ayrı tesis yapacağız. Hentbol ve tekerlekli basketbol takımımız ile alt yaş grubu basketbol takımlarımız ile merkez spor okullarımız bu tesislerde antrenman ve maçlarını yapabilecek. Ayrıca bu 3 tesisten biri de futbol antrenman sahası olacak. Burayı da şu anda Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ni kullanmakta olan öz kaynak düzenimizin bir kısmı ile kadın futbol takımının hizmetine açacağız. Merkez salon sporları okullarımızı da yeni yapacağımız tesise taşıyacağız. Tüpraş Stadyumu’nda pek ideal olmayan şartlarda çalışmalarını yürüten jimnastik ve boks şubelerimiz de çalışmalarını Akatlar’daki yeni tesisimizde gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş’ımız bu projeyi devletimizle birlikte yapacak"

Başkan Adalı, Dikilitaş projesinin gerek ihale gerekse de inşaat aşamalarında resmi, güvenilir ve şeffaf bir proje süreci yürütüleceğine dikkat çekerek, "20 dönüme ulaşacak arazimizin de imarını alıp, Beşiktaş’ımız için finansal bağımsızlık projesi haline gelecek şekilde yeniden düzenliyoruz. Bu tip arazilerde rezerv hakkı kullanılması yetkisi, yani imar değiştirme yetkisi sadece Emlak Konut’ta bulunuyor. Emlak Konut da projenin en önemli paydaşı olup, imar konusunu çözümleyip, inşaat ve satış süreçlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Projenin finansmanını da Emlak Konut yapacak. Aynı zamanda projeye devlet güvencesini ve garantisini katacak. Yani Beşiktaş’ımız bu projeyi devletimizle birlikte yapacak. Bu nedenle de gerek ihale gerekse de inşaat aşamalarında resmi, güvenilir ve şeffaf bir proje süreci yürütülecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz ayrıca Ziraat Bankası’nı kulübümüze büyük fayda getirecek nedenlerden dolayı bu projenin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Kendilerinin bu projeye ortak olacağı pay oranında bir tutar, bankaya olan borcumuzdan düşülecek. Yani bu proje hem kasamıza gelir olarak dönecek, hem de bu borçlarımızı azaltacak. 2 devlet kurumunun proje içerisinde yer alması, projenin satış aşamasında da bize büyük katkılar sağlayacak" diye konuştu.

"Kulübümüze kalacak net gelir 150-200 milyon Euro arasında olacak"

Dikilitaş projesinden beklenen cironun yaklaşık 400 milyon Euro olduğunu hatırlatan Adalı, "İnşaat maliyetleri çıktıktan ve Emlak Konut proje yönetim maliyeti ödendikten sonra buradan kulübümüze kalacak net gelir 150-200 milyon Euro arasında olacaktır. Bu noktada bize ileten bir soruya da yanıt vermek isterim. Deniyor ki 150 ile 200 milyon Euro arasında tam 50 milyon Euro var. Bu hesabı soranlar oluyor. Ben sadece mümkün olduğu kadar tedbirli davranabilmek adına bu şekilde konuşuyorum. Ama hedeflerimizin daha da yüksek rakamlar olduğunu bilmenizi isterim. Bu doğrultuda telaffuz ettiğimiz bu gelir rakamı da, projenin tamamının satılması halinde elde edilecek gelirdir. Ancak dediğimiz gibi biz kulübümüzün faiz giderli borçlarına karşılık gelen kısmı satıp, kalan tapuları da kasamıza koyacağız. Bugün sizlerden proje onayını aldığımız takdirde de projeyi 3 sene içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Beşiktaş tarihinin en yüksek gelirini getirecek bir anlaşma"

Serdal Adalı, genel kurul üyelerinin oylamasına sunulacak maddelerde camiada belirsizlik hissi uyandıran ifadeleri sadeleştirdiklerini aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Trampa, ipotek ve rehin gibi ifadeleri kaldırdık. İlgili taşınmazlarımıza ilişkin gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut ile çalışılmasını net bir şekilde yeni metne ekledik. Ayrıca projeden elde edilecek gelir ile Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesi için Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile anlaşmalar yapılması konusunu ilave ettik. Bu borçların ödenmesi sonrası proje kapsamında kalan taşınmazların da Kulüp adına tapuda tescilini dahi açık açık yazarak garanti altına aldık. Beşiktaş tarihinin en yüksek gelirini getirecek bir anlaşmayla Beşiktaş ekonomisine dahil etmek için bugün karşınızdayız" cümlelerine yer verdi.

"Biz bir müteahhitle anlaşmıyoruz, paramızla inşaat yaptırıyoruz"

"Bu proje öncekiler gibi şahıslarla değil, bizzat devletimizle yapılıyor" diyen Başkan Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Önceki projelerle karşılaştırma yaparken de her açıdan buna dikkat etmek gerekiyor. Hiç kimse buradaki durumu, geçmişte yapılan Fulya projesiyle karıştırmasın. Burada tamamen farklı bir sistem uygulanıyor. Biz burada bir müteahhitle anlaşıp yüzde karşılığı al yap sat demiyoruz. Bir arsamız var ve bu arsamıza imarı alsın, izinleri halletsin ve projeyi yapsın diye Emlak Konut’la bir anlaşma yapıyoruz. Emlak Konut da devamında inşaat için bir ihale yapıyor ve müteahhidi seçiyor ve bu süreçlerde ne şahsımın ne de yönetim kurulumuzun en ufak bir dahli dahi olmuyor. Emlak Konut, tüm bu işlerden sonra da proje yönetim ve garantörlük bedeli olarak toplam ciro üzerinden yüzde 8 pay alıyor. Bu tip projelerde inşaat maliyeti de toplamda yüzde 22 ila 25 arası seviyelerde gerçekleşiyor. Yani biz malımızın üzerine bir inşaat yaptırıyoruz, yoksa malımızı kimseye verdiğimiz yok. Burada yapılacak dairelerin ve ticari alanların satışını da yine Emlak Konut ve projeye dahil etmek istediğimiz Ziraat Bankası yapıyor. Banka ve devlete olan borçlarımız öncelikli olarak tahsil edildikten sonra geri kalan malımız bizim. Hiçbir yere gittiği yok. Tekrar ediyorum, bu önceki Fulya projesinde olduğu gibi bir yap-sat projesi değil. Biz bir müteahhitle anlaşmıyoruz, paramızla inşaat yaptırıyoruz."

"Bu yetkiyi rakiplerimizle mücadele edebilmek için istiyorum"

Dikilitaş projesinden elde dilecek gelirin tamamen faizli borçların kapanmasında kullanılacağını vurgulayan Serdal Adalı, "Biz bu yetkiyi yıllardır ticari olarak atıl durumda duran, daha önceki yönetimlerin çok uğraşmasına rağmen gerekli izinlerin bir türlü alınamadığı ve her an elimizden çıkma riski bulunan bir araziyi değerli hale getirerek bir an önce ekonomimize katıp, güçlü ve bağımsız Beşiktaş’ı yeniden oluşturmak için istiyoruz. Hiç kimse bu konuyu saptırmasın, saptıranlara da lütfen inanmasın. Genel kurul kararımıza da işte aynen bu şekilde yazılmasını istedik zaten. Bana ’Serdal Adalı, sen bu yetkiyi niye istiyorsun?’ diye soranlara da tek bir yanıtım var. Ben bu yetkiyi bu faizi durdurmak, her sene sokağa attığımız bir 50 milyon Euro’yu rakiplerimizle mücadele edebilmek için kullanmak, doğru düzgün ve kaliteli bir takım kurabilmek için istiyorum. Rakiplerimizin senede 15-20 milyon Euro yıllık maaşlar ödediği bir ortamda, karşılarına aynı kalitede futbolcularla çıkmak için istiyorum. Hiç kimsenin eli bu projeden gelecek gelirin tek bir kuruşuna dahi değemeyecek ve tamamen faizli borçlarımızın kapanmasında kullanılacak. Geri kalan tapularımız da tek tek kasamıza konulacak. Bu şekilde projenin her alanında her aşamasında denetim ve şeffaflık hep ön planda olacak. Bu kadar kıymetli bir lokasyonda bu imar hakkının alınıyor olması, Beşiktaş tarihinin en önemli kazanımlarından birisi olacak. Eğer bu fırsatı kaçırırsak, bundan sonrası için bu şansı bir daha geri gelmemek üzere kaybedeceğiz. Bu nedenle bu projenin bugün hayata geçirilip tamamlanması camiamız için büyük bir atılımdır ve tarihi bir fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.

"Rakiplerimiz gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye bizden çok zaman önce başladılar"

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye siyah-beyazlı kulüpten çok önce başladığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Sedal Adalı, "Rakiplerimizle aramızdaki ekonomik uçurumdan, transfer bütçelerinin ve kadro kalitelerinin arasındaki farklardan şikayet edilirken bir kez daha düşünmenizi isterim. Rakiplerimiz gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye bizden çok zaman önce başladılar. Bu projelerden 3’er 4’er tane yaptılar. Biz yılda 50 milyon Euro gibi rakamları sadece faize öderken, onlar bu bütçeleri oyuncu transferi için kullandılar. Onlar bu alanda aksiyon alırken, biz bugüne kadar sadece izlemekle yetindik. Nedense bu konularda adımlar atmadık, kolumuzu dahi kıpırdatmadık. Daha önce de dediğim gibi maalesef ki birbirimizi yemekten başka da hiçbir şey yapmadık. Bu gündemlerin çok daha önce camiamızı meşgul etmesi gerekiyordu. Ama olan oldu. Bizim için işte gün bugündür. Hayıflanmayı bırakıp önümüze bakmamız gerekmektedir. Bugün alacağımız kararlarla emin adımlarla yola çıkacak; rakiplerimizi yakalamakla kalmayacak, en hızlı şekilde onlardan daha da ileriye gideceğiz. Emin olun ki projelerimizle bu ekonomik farkı kapatırsak, biz onların yaptıklarından çok daha iyilerini yaparız. En iyi oyuncuları getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız" ifadelerini kullandı.

"Gayrimenkul projesi için ’yaptırmam’ demek Beşiktaş’a kötülüktür"

Serdal Adalı, genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak maddelere karşı çıkmanın Beşiktaş’a hiçbir katkının olmayacağını dile getirerek, "Rakipler yaparken onları takdir edip, biz gayrimenkul projesi için gelince ’yaptırmam’ demek Beşiktaş’a kötülüktür. Yani bu tarihi projelere karşı çıkmanın, imkanı varken sermaye artırımlarına katılmamanın, yapılmak istenen her icraatı kötülemenin Beşiktaş’ımıza hiçbir katkısı yoktur. Taş üstüne taş koymak isteyenlere engel olup, her şeyden şikayet etmenin Beşiktaş’ımıza hiçbir faydası da bulunmamaktadır. Beşiktaş yönetim makamı olarak biz, bu zihniyete asla prim vermeyeceğiz ve bildiğimiz yolda amacımıza doğru her gün adım adım ilerleyeceğiz. Bir kez daha belirtmek isterim ki bu kongre ve özellikle bu 4.madde bizim için önemli bir dönüm noktası ve hatta öyle görülüyor ki bir kırılma noktasıdır. Genel kurul bu yetkiyi bize verirse gayrimenkul projelerimizi başlatır, hep birlikte geleceğin bağımsız ve güçlü Beşiktaş’ını inşa ederiz. Bu projeleri yapmayın derlerse de anlattığım bu faiz yüküne, bu mali tablolara, bu gidişata katlanarak yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

"Umuyorum ki alacağımız kararlarla elimiz çok rahatlayacak"

Göreve başladığı ilk günden itibaren kulübü daha iyiye nasıl götürebileceği düşüncesiyle çalıştıklarını belirten Başkan Adalı, "Beşiktaş, küçük olsun benim olsun’ siyasetini uygulamak isteyenlere ya da Beşiktaş’ın borçlarını gerekçe göstererek yabancı sermayeye satılmasını kurtuluş projesi gibi anlatacak olanlara bu meydanı teslim etmeyeceğiz. Herkes bilsin ki burası Beşiktaş ve Beşiktaş kendi arsasının üzerine kendi projesini yapacak. Krediye, şahsi kefalete, borçlanmaya ihtiyaç duymadan finansman oluşturup borcunu kendi imkanlarıyla kapatacak. Umuyorum ki bugün alacağımız kararlarla elimiz çok rahatlayacak ve ona göre bir yol haritamız olacak. Bu madde özelinde sözlerime son verirken, tarihi nitelikteki bu maddeden başlayarak gündemdeki tüm maddeler için desteklerinizi can-ı gönülden talep ediyorum" diye konuştu.