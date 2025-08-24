Yeni Malatyaspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, rakibini adeta gol yağmuruna tutarak sahadan 8-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Bursaspor, rakibine fırsat tanımadı. Sezona galibiyetle başlayan yeşil-beyazlılar, hanesine 3 puanı yazdırırken, ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor ise puanla tanışamadı.
Hakemler: Yakup Özhan, Çağrı Ateş, Batuhan Sarıgül
Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan (46' Furkan Emre Ünver), Batuhan Yayıkcı, Barış Gök (72' Ertuğrul İdris Furat), Sertaç Çam, Tunahan Ergül (Sedat Cengiz 66'), Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Hakkı Türker (İlhan Depe 66'), Muhammet Demir
Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Muhammed Göktürk Gök, Kürşat Yılmaz Selamoğlu (76' Ekrem Anuk), Enes Nas, Burak Efe Yaz, Murat Şamil Güler (Kemalcan Esen 64'), Emir Ulusoy, Mehmet Emin Taştan, Osman Katipoğlu (72' Muhammet Mustafa Tatar), Talha Garip, M.Küçük (46' Eray Şişman)
Sarı kartlar:
Kırmızı kartlar:
Goller: Ertuğrul Ersoy 1' (Bursaspor), Tayfun Aydoğan 10' (Bursaspor), Ertuğrul Ersoy 41' (Bursaspor), Sertaç Çam 58' (Bursaspor), Muhammet Demir 78' (Bursaspor), Sertaç Çam 82' (Bursaspor), Muhammet Demir 84' (Bursaspor), İlhan Depe 89' (Bursaspor)