Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 futbol sezonu açılış maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Bursaspor’a destek mesajı yayınladı.

Bozbey, kentin en büyük markası olarak nitelediği Bursaspor'a başarılar dileyerek, “Takımımıza olan inancımız tam, yüreğimiz sahada onlarla birlikte” ifadelerine yer verdi.

Bozbey, 6 yıl önce Malatya’da yaşanan kötü günlere değinerek, “Bugün yine Malatya’da sahaya çıkıyoruz. Bu kez düşüş değil, yeniden diriliş için…” dedi.