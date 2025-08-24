Kaza saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Oylat köprülü kavşağında meydana geldi.

İstanbul'dan gelip Oylat'a seyir halinde olan sürücü Ali Esen(56) yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, İnegöl’ün Oylat köprülü kavşağından dönüş yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkıp sürüklendi. Metrelerce sürüklenen motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki kızı Fatıma Betül Esen(27) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

ŞEHİR ŞEHİR GEZİYORLARMIŞ

Baba ve kızının İstanbul'dan İnegöl'e gezmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ