Nesine 2. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u tam 8-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, taraftarına unutulmaz bir başlangıç yaşattı. Maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başkan Bozbey, Bursaspor’a şu mesajları iletti:

"Tebrikler Bursaspor’um! Sezonun ilk maçında gelen farklı galibiyet sadece bir skor değil, hepimizin kalbinde yeniden yanan bir umut oldu. Tribünlerde o eski heyecanları, o unutulmaz günleri tekrar yaşayacağız! Yeşil beyaz sevdalılar, inancımız tam; yeniden zaferlere koşan, tarih yazan şehir olarak hep birlikte sahadayız! O unutulmaz günler geri gelecek… Deplasmana giden taraftarlarımıza teşekkürler; dönüş yolunda kazasız ve sağ salim gelmenizi diliyoruz! Şimdi sıra sizde: YEŞİİİLLL!"