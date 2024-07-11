Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Keten, Yağız ve 396. sokaklarda sıcak asfalt serimi çalışmaları gerçekleştirdi. Toplamda 400 metrelik alana bin 200 ton asfalt atıldı.

Konu ile ilgili ekipler, yıl boyunca devam edecek olan asfalt sezonunda belirlenen program dahilinde asfalt işlemlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirttiler. Ekipler, sıcak asfalt serimi çalışmaları ile birlikte mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolları kullanabileceklerini ifade ettiler. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaz boyunca birçok mahallede asfalt serimi çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolları kullanabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi’nde bulunan Keten, Yağız ve 396. sokaklarda sıcak asfalt serimi çalışmaları tamamlanmıştır. Toplamda 400 metre uzunluğundaki alana bin 200 ton asfalt atılmıştır. Eşzamanlı olarak diğer mahallerimizde devam eden çalışmalar da en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" ifadeleri kullanıldı.