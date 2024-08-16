Turkuaz Medya Yöneticisi Serhat Albayrak’ın dayısı Ali Keleş hayatını kaybetmişti. Ali Keleş’in cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’da katıldı.

Edinilen bilgiye göre bir süredir sağlık sorunları nedeniyle dün vefat eden Turkuaz Medya Grubu yöneticisi (CEO) Serhat Albayrak’ın dayısı Ali Keleş için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi, Cuma namazı sonrası Fatih Caminde kılınan namazın ardından Eyüpsultan’da bulunan Sakızağacı Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski bakan Berat Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, aile yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Ali Keleş’in cenazesi, Eyüpsultan’da bulunan Sakızağacı Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.