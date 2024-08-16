Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin ortasından geçen açık DSİ kanalı, pislik ve haşerelerden temizleniyor.

Kanal temizleme çalışmaları bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçebilmek amacıyla düzenli aralıklarla ve belirli bir program dâhilinde sürdürülüyor. Eski Yeşilkent yolu bölgesinden başlatılan ve Belediye Mezbahasına kadar yapılacak temizlik çalışmasında kanal içerisinde biriken tortular iş makineleri ve kanal içerisine giren personel yardımıyla temizleniyor. Ardından deterjanlı ve tazyikli su ile yıkanan kanal temiz bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmaları ile kanal ve çevresi haşerelerden arındırılıyor.

Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmalar özenle sürdürülüyor.