Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Serhat Soğukpınar’ın 26 Aralık 2023 tarihi itibariyle CEO olarak atandığını duyurdu.

Soğukpınar kariyeri boyunca ulaşım sektörünün önde gelen firmalarında uzun yıllar üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Soğukpınar’ın ataması Malezya Havalimanları Holding (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik iş ortaklığının önemli bir parçası.

Bu atamanın ve stratejik işbirliğinin, İSG’nin mevcut güçlü yönetiminin etkinliğini daha da artırması bekleniyor.

“Operasyonel mükemmelllik yolunda stratejik iş birlikteliği”

Malaysia Airports Holdings Berhad Grubu’nun CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom, konuyla ilgili açıklamasında; “Soğukpınar’a aramıza hoş geldin diyoruz. Kendisinin ataması Malezya Havalimanları ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başlangıcı niteliğinde. IC Holding’in havalimanı işletmeciliği konusundaki engin tecrübesi ile hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarıyı elde etme hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız. Bu iş birlikteliğinin ileriye dönük her iki taraf için de değer oluşturmasını ve bizleri ortak hedeflerimize daha da yakınlaştırmasını umuyoruz” dedi.

Malaysia Airports ile hayata geçirdikleri bu iş birliği anlaşmasının, Asya bölgesindeki yeni yatırımları açısından önemli fırsatlar sunduğuna ve IC Holding’in bu coğrafyadaki varlığını ve etkinliğini artırma potansiyeli taşıdığına işaret eden IC Holding CEO’su Murad Bayar, konuyla ilgili açıklamasında şunları aktardı: “IC Holding, havalimanı işletmeciliği konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, havalimanı inşaatı ve yönetiminde küresel çapta saygın bir şirket konumunda. IC Holding’in farklı şirketlerinde uzun yıllara dayanan yönetim deneyimiyle Serhat Soğukpınar’ın, yeni dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yönetimine atanması da iki grup arasında bilgi birikim paylaşımı ve potansiyel iş birliği geliştirme konusunda stratejik bir adım özelliği taşıyor.”

Soğukpınar, birçok havalimanı projesinde aktif rol oynadı

Ankara Esenboğa Havalimanı ve Antalya havalimanlarında 20 yılı aşkın süre farklı kademelerde görevler yaparak liderlik deneyimi kazanan Soğukpınar, 2015’ten 2019 yıllına kadar Antalya Havalimanı’nda CEO olarak görev yaparak havacılık sektöründeki tecrübesini daha da artırdı. IC Holding’deki görevi süresince çok sayıda önemli projede yer alan Soğukpınar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminali, Antalya Havalimanı 2. pist ve dış hatlar terminali ile Ordu-Giresun Havalimanı inşaatlarına da katkıda bulundu. Soğukpınar, halen aralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletmesi, Kuzey Ege Otoyolu işletmesi, İstanbul Lojistik Park Yatırım ve İşletmesi gibi kritik altyapı şirketlerinin yönetimini yapan IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup başkanlığı yapmaktadır.

Havalimanı yapım ve işletmeciliğinde deneyimli iş ortağı

Havalimanı inşaatı ve yönetimi konusunda küresel ölçekte önemli deneyim ve başarılara sahip olan IC Holding, inşaat alanında İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminali, Antalya Havalimanı ikinci pist ve dış hatlar terminali, Ordu-Giresun Havalimanı gibi Türkiye’de önemli projelere imza attı. Ulusal sınırların ötesine geçerek Bulgaristan’da Varna ve Burgaz, Rusya’da Pulkova ve Suudi Arabistan’da Riyad havalimanlarını inşa etmiş olan grup ayrıca, son olarak Vietnam’daki Long Thanh Havalimanı’nın yapımı ihalesini kazandı. Operasyon açısından da Antalya Uluslararası Havalimanı’nı başarıyla yönetmiş olan IC Holding, havalimanı işletmeciliği konumunu dünya çapında genişletmeyi hedefliyor.