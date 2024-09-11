Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Bursa ve İnegöl’de bu hafta değişken bir hava durumu hakim olacak. Haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta ortasından itibaren sıcaklıklarda hafif bir düşüş bekleniyor.

Bursa’da Hava Durumu:

Bursa genelinde bugün güneşli bir hava etkili. Gün içinde en yüksek sıcaklık 30°C civarında olacak. Gece ise sıcaklıkların 18°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Hafta boyunca ise sıcaklıklar 27°C ile 32°C arasında değişiklik gösterecek. Perşembe günü hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hafta sonuna doğru hava açacak ve sıcaklıklar tekrar yükselmeye başlayacak.

İnegöl’de Hava Durumu:

İnegöl’de ise bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 28°C, gece ise 16°C seviyelerinde olacak. Çarşamba günü yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, perşembe günü bölgesel sağanak yağışlar görülebilir. Hafta sonu ise İnegöl’de güneşli ve ılık bir hava etkili olacak.