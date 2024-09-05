Meteoroloji verilerine göre, Bursa bugün güneşli ve ılık bir havayla güne başlıyor. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar artarken, akşam saatlerine doğru 18°C’ye kadar düşecek. Hafif esintili bir gün olacak, rüzgar güneybatıdan 10-15 km/s hızında esecek. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları artarak 30°C’ye ulaşabilir.

İnegöl’de bugün parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C seviyelerinde olacak, gün boyu yağış beklenmiyor. Özellikle öğle saatlerinde hafif esintiler serinlik sağlayacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18°C’ye kadar düşecek. Güneybatıdan esen rüzgar 10-15 km/s hızında olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da artacağı ve yağışsız günlerin devam edeceği tahmin ediliyor.