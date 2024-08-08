Hangi Ülkenin: Almanya
Kuruluş Tarihi: 1950
Alanı: Otomotiv
Ürünleri: Otobüs
Şirketin Sahibi: Daimler AG
Resmi Sitesi: https://www.setra-bus.com/
Setra Hakkında Bilgi
Setra markası, Daimler AG şirketinin bir yan kuruluşudur. Setra markasının ismi selbsttragend kelimesinden gelmektedir. Setra rakip markalardan daha farklı daha kaliteli şase ve gövde üretmektedir. 1950’li yıllarda rakiplerini geride bırakmayı başarmıştır. Kalitesi ve sağlamlığı rakiplerinin önüne geçmesini sağlamıştır. Daha sonrasında 1995 yılında Setra markası Daimler Benz şirketine satılmıştır.
Setra Hangi Ülkenin
Cevap: Almanya
Setra Markasının Ürünleri
Güncel Modelleri
- MultiClass 400: S 415 H, S 416 H, S 412 UL, S 415 UL, S 416 UL, S 417 UL, S 419 UL, S 415 UL business, S 416 UL business, S 417 UL business, S 415 LE business, S 416 LE business
- ComfortClass 400: S 407 CC (North America)
- ComfortClass 500: S 511 HD, S 515 HD, S 516 HD, S 516 HD/2, S 517 HD, S 519 HD, S 515 MD, S 516 MD
- TopClass 400: S 417 TC (North America), S 431 DT
- TopClass 500: S 515 HDH, S 516 HDH, S 517 HDH
Tarihi Modelleri
- Motorlu araçlar sanayisi (1951): S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15
- İkinci Nesin (1967): S80, S110, S120, S130S, S140ES, S150, SG180M, SG180Ü, SG180ÜL, SG180S
- Üçüncü Nesil (1976): S208H, S208HM, S208HMU, S208HU, S209H, S209HM, S209HMU, S209HU, S210H, S210HD, S210HI, S210HM, S210HMU, S210HU, S211H, S211HD, S211HDI, S211HDU, S211HI, S211HM, S211HMU, S211HU, S212H, S212HM, S212HMU, S212HU, S213H, S213HD, S213HDU, S213HI, S213HM, S213HMA, S213HMI, S213HMU, S213HR, S213HRI-GT, S213HUL, S213UL, S214H, S214HD, S214HDI, S214HDU, S215H, S215HD, S215HDH, S215HDI, S215HDS, S215HDU, S215HI, S215HM, S215HMI, S215HMU, S215HR, S215HRI-GT, S215HU, S215HUL, S215NR, S215RL, S215SL, S215UL, S216HDS, S216HDSI, S217HDH SG219SL, SG220UL, S221HDS, SG221UL, S228DT, S228DTI, S250 Special
- Dördüncü Nesil (1991): S300NC, S309HD, S312HD, S313UL, S313UL-GT, S315GT, S315GT-HD, S315H, S315HD, S315HDH/2, S315HDH/3, S315NF, S315UL, S315UL-GT, S316HDS, S316UL, S317GT-HD, S317HDH, S317UL, S317UL-GT, S319NF, S319UL, S319GT-HD, SG321UL, S328DT
- Beşinci Nesil (2006): MultiClass S415NF, S416NF; ComfortClass S415GT, S415GT-HD, S416GT, S416GT-HD, S416GT-HD/2, S417GT-HD, S419GT-HD; TopClass S411HD, S415HD, S415HDH, S416HDH, S417HDH
Setra hangi ülkenin vasıta markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk