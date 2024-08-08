Hangi Ülkenin: Almanya

Kuruluş Tarihi: 1950

Alanı: Otomotiv

Ürünleri: Otobüs

Şirketin Sahibi: Daimler AG

Resmi Sitesi: https://www.setra-bus.com/

Setra Hakkında Bilgi

Setra markası, Daimler AG şirketinin bir yan kuruluşudur. Setra markasının ismi selbsttragend kelimesinden gelmektedir. Setra rakip markalardan daha farklı daha kaliteli şase ve gövde üretmektedir. 1950’li yıllarda rakiplerini geride bırakmayı başarmıştır. Kalitesi ve sağlamlığı rakiplerinin önüne geçmesini sağlamıştır. Daha sonrasında 1995 yılında Setra markası Daimler Benz şirketine satılmıştır.

Setra Hangi Ülkenin

Cevap: Almanya

Setra Markasının Ürünleri

Güncel Modelleri

MultiClass 400: S 415 H, S 416 H, S 412 UL, S 415 UL, S 416 UL, S 417 UL, S 419 UL, S 415 UL business, S 416 UL business, S 417 UL business, S 415 LE business, S 416 LE business

ComfortClass 400: S 407 CC (North America)

ComfortClass 500: S 511 HD, S 515 HD, S 516 HD, S 516 HD/2, S 517 HD, S 519 HD, S 515 MD, S 516 MD

TopClass 400: S 417 TC (North America), S 431 DT

TopClass 500: S 515 HDH, S 516 HDH, S 517 HDH

Tarihi Modelleri

Motorlu araçlar sanayisi (1951): S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15

İkinci Nesin (1967): S80, S110, S120, S130S, S140ES, S150, SG180M, SG180Ü, SG180ÜL, SG180S

Üçüncü Nesil (1976): S208H, S208HM, S208HMU, S208HU, S209H, S209HM, S209HMU, S209HU, S210H, S210HD, S210HI, S210HM, S210HMU, S210HU, S211H, S211HD, S211HDI, S211HDU, S211HI, S211HM, S211HMU, S211HU, S212H, S212HM, S212HMU, S212HU, S213H, S213HD, S213HDU, S213HI, S213HM, S213HMA, S213HMI, S213HMU, S213HR, S213HRI-GT, S213HUL, S213UL, S214H, S214HD, S214HDI, S214HDU, S215H, S215HD, S215HDH, S215HDI, S215HDS, S215HDU, S215HI, S215HM, S215HMI, S215HMU, S215HR, S215HRI-GT, S215HU, S215HUL, S215NR, S215RL, S215SL, S215UL, S216HDS, S216HDSI, S217HDH SG219SL, SG220UL, S221HDS, SG221UL, S228DT, S228DTI, S250 Special

Dördüncü Nesil (1991): S300NC, S309HD, S312HD, S313UL, S313UL-GT, S315GT, S315GT-HD, S315H, S315HD, S315HDH/2, S315HDH/3, S315NF, S315UL, S315UL-GT, S316HDS, S316UL, S317GT-HD, S317HDH, S317UL, S317UL-GT, S319NF, S319UL, S319GT-HD, SG321UL, S328DT

Beşinci Nesil (2006): MultiClass S415NF, S416NF; ComfortClass S415GT, S415GT-HD, S416GT, S416GT-HD, S416GT-HD/2, S417GT-HD, S419GT-HD; TopClass S411HD, S415HD, S415HDH, S416HDH, S417HDH

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