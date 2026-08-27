Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, mahallesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Muhtar, mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayarak seferberlik başlattı.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, Mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek için seferler oldu. Kapısını çalan herkese yardımcı olan Yasemin Kozan, çalışmaları ile takdir topladı. Son olarak 2 tekerlekli sandalye ile bir adet yürüteci ihtiyaç sahiplerine teslim eden Yasemin Kozan, hayırseverlere teşekkür etti. Muhtar Yasemin Kozan yaptığı açıklamada, 'Mahallemizde kimse aç yatmasın, kimse yardımsız kalmasın diye çalışıyorum. Destekçilerimizle birlikte daha güçlüyüz' dedi