Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığı öne sürülen hafif ticari aracın Yalova'dan Bursa'ya doğru seyir halinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracı Orhangazi'de kavşaklarda durdurmaya çalıştı.





Polisin 'dur' ihtarına uymadı

Polisin ana yol üzerinde kavşaklardaki 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, Orhangazi'den Gemlik istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise aracı takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacada çalıntı olduğu belirlenen hafif ticari araç, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi bölgesine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri aracı bir zeytinlikte sıkıştırarak yakaladı.





Zanlı gözaltına alındı

Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki A.Y. (32) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.