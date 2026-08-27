Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gündem maddeleri değerlendirildi.

ERDOĞAN'DAN TOKAYEV'E SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede 23 Ağustos’ta Kazakistan’da yapılan Kurultay seçimleri nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e tebriklerini iletti.

Erdoğan, seçimlere katılım oranının yüksek olmasının Kazakistan’da hayata geçirilen reformlara yönelik kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ MASADAYDI

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek dönemde atılabilecek adımlar da konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte Kazakistan ile ikili ilişkileri daha da geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye ile Kazakistan arasında başta siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği biliniyor.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

BİR DİĞER GÖRÜŞME TSHİSEKEDİ İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon trafiğine Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile sürdürdü.

Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edileceğini dile getirdi.

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğini kaydetti.

RUANDA CUMHURBAŞKANI İLE KRİTİK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda olumlu ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye’nin sürece destek verdiğini ifade etti.