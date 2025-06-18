Bakan Yerlikaya’nın paylaştığına göre; operasyonlar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir illerindeki toplam 16 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak", "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren Edirne Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü ve görev alan polisleri tebrik ederek, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.