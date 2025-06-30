İnegöl'den Alanyurt yönüne seyir halinde olan 29 yaşındaki Hakan K., kullandığı otomobili yolun ortasında durdurdu. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün alkol nedeniyle sızdığını belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından aracın sürücüsü olduğunu netleştirdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri alkol testi yapmak istedi ancak Hakan K., bu teste karşı çıkarak ekiplerin uyarılarını dikkate almadı. Aracında telefonunu dakikalarca arayan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Alkol testine karşı gelmesi nedeniyle sürücüye 26 bin 558 TL para cezası kesildi. Ehliyetine iki yıl el konulurken aracı çekiciyle otoparka alındı. Hakan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.