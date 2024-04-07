Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçi servisi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi D-100 Karayolu geçişi Derince Tünel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki İ.Y. idaresindeki 41 P 5757 plakalı Mercedes marka işçi servisinin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden İ.Y. aracı sağ şeritte durdurup aşağıya inerek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, aracın büyük bir kısmına sirayet eden alevler söndürüldü. Ekipler ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmadığı bildirildi. Konuyu haber alan İ.Y.’nin yakınları ise bölgeye geldi.

Öte yandan, yangın sebebiyle tünelden gökyüzüne dumanlar yükselirken, D-100 Karayolu’nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Polis ekiplerince araçlar D-100 Karayolu’ndan İstiklal Caddesi’ne yönlendirildi. Kullanılamaz hale gelen işçi servisinin çekici vasıtasıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.