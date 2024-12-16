Bu günkü yazıma bana ait olan bir sözle başlamak istedim. Akabinde de neden böyle bir kısa diye sorarsanız. Hemen cevap vereyim.

Cebimizde taşıdığımız parayı nasıl kullandığımızı iyi bilirsek sıkıntı yok. Ancak şeytani yollarda, yani içki, kumar, faizcilik dahası haram olan her yolda paramızı harcayacak olursak şeytanın elinde oyuncak oluruz. Helal yoldan kazandığımızı harama dönüştürmenin mantığını da siz düşünün.

Şeytan denilen akrebin kıskacına elinizi kaptırdıysanız vay sizin halinize! Neyiniz var neyiniz yok bu kötü yolda her şeyinizi kaybedip, ele güne rezil olursunuz.

Helal yoldan kazanıp evinize bir lokma ekmek götürseniz bile sizin için dünyalara bedeldir. Kumarla abad olana siz hiç rastladınız mı? Hani büyüklerimiz sürekli söylerler:

“Kumarcının kumarcıya ömrünce 5 kuruş parası geçermiş.” Diye peki dönen onca para pul nereye gitmekte? O da çok açık değil mi? Kumar oynatan mekan sahibine gitmekte! Bu kötü alışkanlık mı dersiniz, hastalık mı dersiniz her ne derseniz deyin sonu olmayan bir uçurumdan farksız bir durum.

Kumar hastasının cebine biraz para girsin, şeytan onu dürter ve bu şahıs bir an önce bir kumarhaneye varıp şeytanın emrinde o kazandığı helal parayı haram yolda tüketir.

Birçok kumarcının bu alışkanlık yüzünden akli dengesini kaybettiğini, intihar ettiğini, yuvasını dağıtıp sokaklarda kaldığına ve hatta dilenecek hale geldiğine şahit olmuşuzdur.

Kumar oynayarak kendinizi, bu dünyada berbat ederek yaşantınızı mahvetmenize değer mi? Hem ebedi aleme göçtüğünüz de yapmış olduğunuz bu işten dolayı hesaba çekileceğinizi bile bile harama yönelmenin sonucuna nasıl razı olabilirsiniz?

Öte yandan bir başka haram olan ve bedenimize, sağlığımıza zarar veren alkollü içecekler ve her türlü uyuşturucuları kullanarak elinizdeki avucunuzda parayı bu yolda tüketmenin mantığını da anlamak mümkün değil. Çoluğunun çocuğunun rızkını bu yolda tüketenlerin hiçbir şekilde bahanesi olamaz. İçki ile başlayan alışkanlığın sonunda sağlığınızın da giderek tehdit altına girdiğini mutlaka fark edeceksiniz.

Belki bir anlık sarhoşluğun size pembe hayaller kurmanızı sanabilirsiniz. Ancak ayıldığınızda o hayallerden eser kalmadığını gördüğünüzde kendinizi bir boşlukta bulursunuz.

Gerek kumar olsun, gerekse alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olsun sizi şeytanın kurduğu bu tuzaktan bir an önce kurtulup tövbe edip doğru yola dönüp huzur içinde yaşamaya yönelebilirsiniz.