Tam 13 haftadır deplasmanda kazanamayan İnegölspor, 6 puanlık maçta 1461 Trabzon'u yenerek adeta hayata yeniden dönüş işareti verdi.

Geçen hafta kazanan ve hafta içi yeni Teknik Direktörü İbrahim Dağaşan ile ilk maçına çıkan takımda adeta sihirli el değmiş gibiydi. Büyük umutlarla gelen ve bu maça kadar bekleneni veremeyen Alican attığı 2 golle takımına galibiyeti kazandıran isim oldu. Şu ana kadar kanat, forvet, 10 numara pozisyonlarında şans bulmasına karşın dokusu tutmayan Alican attığı gol sonrası Teknik heyete koşarak bir anlamda duygu patlaması da yaşamış oldu.

Oyun anlamında hala istediğimiz yerde olmasakta, bu maçta farklı olan şeylerde vardı. Takım yardımlaşması, saha içinde herkesin istemesi, takım koordinesi anlamında farklıydık. Rakibin kaçırdığı pozisyonlarda bizim adımıza şanstı. Mesela ekstra oyuncuları var ama onu sahaya yansıtamadılar. Kullandıkları tüm duran toplar ön direği dahi geçmedi. Bunları söylememin nedeni, bu cömertliği geri çevirmedik. Attığımız 2.golde tek vuruş. Biri 90 tabir edilen yere gitti. Öteki yine ortada ayakla kalecinin uzanamayacağı yere gitti. İşte klas vuruşta burada kendini göstermiş oldu. Yine bize dönelim, kazandık, bizim için çok iyi oldu. Aşağıyla irtibatı kesmiş olduk. Aradaki puan farkı 8’e çıktı. Birde düşen iki takım garanti olduğundan bir biletin bizi bulması zor gibi.

Şimdi son maç sonrası Başkan ve yönetimin ciddi bir matematik hesabına girmesi şart. Çünkü bu takımın kapasitesi net bir şekilde 16 haftada ortaya çıkmış oldu. Kısaca öyle bir kadromuz var ki ne aşağıyla ne de yukarıyla bir işi olabilir. Bundan dolayı tek yapmamız gereken mali disiplini sağlamak. Bana göre en büyük kazanç şu anda bu olacak gibi görünüyor...