Satış işlemlerine ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre söz konusu taşınmazlar 21-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile satılacak. Satışa çıkarılan yerler arasında değişik merkezlerdeki arsa, tarla, bina, büro, mesken, işyeri gibi taşınmazlar bulunuyor. Söz konusu taşınmazların tahmini değerleri 31 bin 250 lira ila 20 milyon 500 bin arasında değişiyor.

SGK'nın satışa çıkardığı taşınmazların sayısının illere göre dağılımı şöyle:

Adana 5, Aydın 1, Balıkesir 2, Bursa 18, Çankırı 2, Çorum 2, Denizli 3, Düzce 2, Edirne 3, Elazığ 13, Hatay 7, İstanbul 2, İzmir 2, Kayseri 10, Konya 11, Manisa 1, Mersin 2, Ordu 3, Samsun 1, Tekirdağ 2, Uşak 1, Yalova 4 ve Zonguldak 3.

Kaynak: HABER MERKEZİ