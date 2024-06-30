Temmuz ayında SSK, Bağkur ve memur emeklileri maaşlarında değişiklikler bekliyor. Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar karşısında, emekliler enflasyon farkı üzerine refah payı artışı veya seyyanen zam gibi iyileştirmeler umuyorlardı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın refah payı konusunda herhangi bir çalışma olmadığını açıklamasıyla bu beklentiler suya düştü.

Refah payı düşünülmeksizin, emekliler için nasıl bir zam beklentisi oluşuyor?

BAKAN IŞIKHAN KAPILARI KAPATTI

Bakan Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, "Emeklinin beklentisi ayrı emekliyi bekleyen ayrı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payıyla ilgili gündemlerinin olmadığını söyledi. Refah payı gündem yok ama vatandaşın gündeminde olacak" açıklamasında bulundu.

"REFAH PAYI İKİ YILDIR DÜZENLİ VERİLİYORDU"

Sevinç şu ifadeleri kullandı:

"Refah payı aslında TÜFE artışının üzerine verilen oran. Son 2 yıldır düzenli olarak veriliyordu. Daha önce de düzensiz veriliyordu. Refah payının temel amacı TÜFE'den ve büyümeden pay veriliyor ya da TÜFE bu ama hissedilen TÜFE daha fazla. Aradaki farkı dengeleme amaçlı veriliyor. Ocak 2023'te refah payı yüzde 14.41 verildi. Temmuz 2023'te yüzde 5.23 verildi. Ocak 2024'te yüzde 7.25 verildi.

"BU YIL YÜZDE 4.5-5 ARASINDA REFAH PAYI BEKLİYORDUM"

Ben bu yıl yüzde 4.5-5 arasında refah payı bekliyordum. Emekli aylıklarında ortalama 600-700 TL artış demekti. Refah payı kanunla çıkıyor. Yüksek enflasyon döneminde bu telafi önemli. Açıklama o ki böyle bir gündemimiz yok.

MAAŞ TABLOSU NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcutta 8 bin TL alan SSK -Bağkur emeklisine temmuzda tahmini 10.030 TL alacak. Yüzde 5'lerde bir refah payı olsaydı maaşı 10 bin 400 TL olacaktı. Kök aylığı 10 bin TL olanların maaşı temmuzda tahmini 12 bin 540 TL'ye yükselecek.

En düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin 690 TL'ye kadar çıkabilir. Fakat emekliler arasındaki zam oranları eşitlenmezse, en düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin TL'ye kadar düşebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığı artışı olmazsa, emeklilerin dörtte biri mevcut aylık seviyelerini koruyacak.