Sosyal Güvenlik Kurumundan uzun zamandır beklenen emeklilere ve emekli yakınlarına yönelik önemli bir sağlık hizmeti düzenlemesini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’deki emeklilere yönelik önemli bir düzenlemeyi duyurdu. 28 Şubat 2023 tarihinde TBMM’den geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli sayısının 17 milyona yaklaştığı Türkiye’de, emeklilere kapsamlı bir sağlık paketinden yararlanacağı duyuruldu.

Ücretsiz Kaplıca ve Fizik Tedavi Hizmetleri

SGK’nın duyurusunda, Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olacak yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Emekliler ve emekli yakınları, belirli sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu çerçevede, kaplıca tedavisi ve fizik tedavi hizmetleri, emeklilere ve yakınlarına ücretsiz sunulacak.

Fizik Tedavi ve Kaplıca Hizmetleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SGK’ya verilen talimat doğrultusunda yapılan bu değişiklikle, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı üyeliği fark etmeksizin tüm emekliler kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ayrıca, kaplıca tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dahil edilmesiyle birlikte, fizik tedavi gibi yüksek maliyetli tedavi hizmetlerinin emeklilere sunulması sağlanacak.

Kaplıcalardan da Yararlanılaxak

düzenlemeye göre, emekliler sağlık raporu alarak kaplıca tesislerinde ücretsiz tedavi olabilecekler. Alınan rapor doğrultusunda yapılan başvurular sonrası, emeklilere 6 ay süreyle ücretsiz kaplıca hizmeti sunulacak. 6 aylık sürenin ardından, tedavinin devam etmesi durumunda yeni bir sağlık raporu alınması gerekecek.

Emeklilerin Ailelerine de Ücretsiz Hizmet

Kaplıca hizmetleri yalnızca emeklilerle sınırlı kalmayacak. İleri yaşlı emeklilere refakat eden yakınları da bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek. Kaplıca tedavileri ve fizik tedavi hizmetlerinden yararlanmak isteyen emekliler, herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından sağlık kurulu raporu alarak başvuru yapabilecekler.

SGK’dan Yılın Sağlık Desteği

SGK’nın bu yeni düzenlemesi, ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde emeklilere yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Ekonomik zorluklar içinde olan emeklilere yönelik bu tür sağlık destekleri, yaşlı yurttaşların yaşam kalitesini artırma amacını güdüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kapsamlı sağlık uygulaması, emeklilerin sosyal hayatlarını destekleme ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırma açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.