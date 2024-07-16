Yeniden Refah Partisi'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, partisinin Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi ve istifa etti.

Yeniden Refah Partisi'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, partisinin Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şen, Aydal'ın Erdoğan'a yönelik ifadelerini "çirkin ve şuursuz" olarak nitelendirerek bu sözleri şiddetle kınadığını ifade etti.

İSLAM DÜNYASININ LİDERİ ERDOĞAN

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilen Şen, Türk İslam coğrafyasının lideri olarak gördüğü Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, partisinden istifa etme kararını açıkladı.

MİLLETİN ADAMI ERDOĞAN

Doğan Aydal'ın Halk TV'de yaptığı programda, "Anayasa değişmezse Erdoğan'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum" şeklindeki açıklamaları büyük tepki çektİ. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aydal'ın bu sözlerini "çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık" olarak nitelendirerek kınadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Aydal'ın açıklamalarını "akıl tutulması" olarak değerlendirerek eleştirdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Aydal'ın sözlerini "hadsizlik" olarak niteleyerek tepki gösterdi. AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Aydal'ın açıklamalarını kabul edilemez bulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin adamı olduğunu vurguladı ve Aydal'ın ifadelerini kınadığını belirtti.

Bu gelişmeler doğrultusunda Hilmi Şen'in istifası ve Aydal'ın açıklamaları sonucu parti içi ve genel siyasi tartışmalarda sesler yükselmiş durumda.