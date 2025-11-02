Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri bünyesinde yürütülen atölyelere Geyve Karaçam İlkokulu ve Kemaliye İlkokulu öğrencileri misafir oldu. SGM’de düzenlenen Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde keyifli bir gün geçiren minik öğrenciler, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), çocukların kişisel gelişimine ve sosyal becerilerine katkı sunmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Çocuk Kulüpleri bünyesinde yürütülen atölye çalışmaları yeniden kapılarını açarken, misafir okul etkinlikleri de büyük ilgi görüyor. Bu çerçevede Geyve Karaçam İlkokulu ve Kemaliye İlkokulu’ndan gelen toplam 300 öğrenci, SGM’de düzenlenen Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde keyifli bir gün geçirdi. "Eğlenerek öğrenme" anlayışıyla hazırlanan etkinliklerde öğrenciler hem yeni bilgiler edindi hem de kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.