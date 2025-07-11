Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) yöntemiyle oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden “araç kiralama”, “kapora bedeli”, “yüksek kazanç” ve “kiralık bungalov” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri kurup işleten şüphelilerin, bu sitelerdeki para akışına aracılık ettikleri ve mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyonlar; İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Rize, Bartın, Yozgat, Batman, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa başta olmak üzere, aralarında Bursa’nın da bulunduğu 50’den fazla ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, yasak cihaz ve programların kullanımı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sırasında 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin TL değerindeki 7 araç ve 1 iş yerine el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İl Emniyet Müdürlüklerine, polis ekiplerine ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, "Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ’ne bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.