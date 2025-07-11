Örgüt, 41 yıllık geçmişinde ilk kez silah bırakma adımı atmaya hazırlanıyor.

Kandil'e yakın bir bölgede düzenlenmesi planlanan törende, örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu grubun teslim edeceği silahların, gerekli kayıt işlemlerinin ardından imha edileceği ifade edildi.

150 kişilik heyet gönderildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a yaklaşık 150 kişilik bir heyet gönderildi. Heyette DEM Parti üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Saat 10.00'da başlaması bekleniyor

Törenin tam olarak nerede yapılacağı paylaşılmazken, etkinliğin sabah saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Ancak gazeteciler sabah erken saatlerde Kandil eteklerindeki Dukan bölgesine çağrıldı. Güvenlik gerekçesiyle tüm basın mensuplarının tören alanına alınmayacağı ve canlı yayın yapılmaması konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.