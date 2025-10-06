Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 209’unun tutuklandığını, 112’si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise halen sürdüğünü belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde, bazı şüphelilerin çocuklara ait müstehcen içerikleri barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettiği, bu faaliyetlerin reklamını yaptığı ve yasa dışı para transferinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, birçok vatandaşın mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin olduğu, “düşük faizli kredi”, “yatırım danışmanlığı”, “vize başvurusu”, “ürün satışı” ve “kiralık araç” gibi çeşitli temalarla dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütüldü. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Mersin, Kocaeli gibi illerin de aralarında bulunduğu toplam 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.