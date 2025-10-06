Bakan Işıkhan paylaşımında, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabetli çocukların kullandığı sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alındığını hatırlatarak, bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Işıkhan, “2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül ayı arasında 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık” ifadelerini kullandı.

Toplumun refahı ve sağlığı için yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, “23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.