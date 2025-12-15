Bakan Yerlikaya, operasyonlar sayesinde çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi siber suçlar aracılığıyla vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin önüne geçildiğini belirtti.

55 il merkezli olarak yürütülen ve “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını hedef alan operasyonlarda; 50 şüpheli tutuklandı, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları,

yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, ayrıca yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana’dan Zonguldak’a kadar 55 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında suç şebekeleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını isteyen Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik etti.