Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, 18 il merkezli düzenlenen operasyonlar “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

Yerlikaya operasyonların detaylarını şu şekilde sıraladı:

55 şüpheli tutuklandı.

34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

341 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerindeki:

5 şirket,

7 konut,

10 araca el konuldu.

Şüphelilerin Suçları

Yapılan soruşturmalarda şüphelilerin: Çocuklara ait müstehcen görüntüleri barındırdığı, “Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” gibi temalarla vatandaşları dolandırdığı, Yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, bu faaliyetlere aracılık ve reklam yaptığı, Mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; Valilikleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı, İl Emniyet Müdürlerini, operasyonlara katılan polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.

“Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır.” diyen Bakan Yerlikaya, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.