26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor. Soruşturmayı bizzat başında duran Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün yanı sıra yeni atanan bir savcı daha dosyaya atandı. Böylelikle tüm Türkiye kamuoyu tarafından yakından takip edilen soruşturmada görevlisi savcı sayısı 3’e çıktı. Savcılık olayın arındaki sır perdesini aralamak için titiz bir çalışma yürütüyor.

Bilirkişi raporu düşme mi, yoksa itilme mi olduğunu belirleyecek

Her detay ve bilgiyi titizlikle değerlendiren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı evde 8 Ekim 2025 tarihinde inceleme gerçekleştirmişti. Bilirkişi heyeti raporunun henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Güllü’nün kaza mı yoksa cinayet mi kurbanı olduğu bilirkişi heyeti tarafından değerlendirecek. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor olayın ardındaki sır perdesini aralanması bekleniyor.

Görüntü ve ses analiz sonuçları için raporunu TÜBİTAK hazırlıyor

Soruşturma çerçevesinde görüntü ve ses analiz raporları da önem taşıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcı Öksüz, ilk olarak görüntüleri Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı ve ardından da Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’na göndermişti. Öksüz, son olarak ise görüntüleri incelenmesi için TÜBİTAK’a gönderdi. Analiz çalışmaları devam ederken Öksüz, Gebze’de bulunan TÜBİTAK tesisini ziyaret ederek uzmanlarla görüşme gerçekleştirdi. Seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması için çalışmalar sürerken bilirkişi raporunun da yakın zamanda çıkması bekleniyor.

Başsavcı Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.