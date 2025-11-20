FIFA Menajerleri Birliği Başkanı Mohamed Rezki, Türk kulüplerine davette bulunarak, "Fas’a gelin, bu büyük fırsatı kaçırmayın" dedi.

Son yıllarda dünya futbolunda yükselen yeni merkezlerden olan Fas’ın 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkarak tarihe geçmesi, altyapı yatırımları, genç milli takımların başarıları ve kulüplerin Afrikalı arenadaki performansı bu ülkeyi küresel futbol ekosisteminde özel bir yere taşıdı. Fas bu ivmesini 2025 Afrika Kupası (AFCON) ve 2030 Dünya Kupası ortak ev sahipliği ile daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Ayrıca Fas U20 takımının 2025’te dünya şampiyonu olması, ülkenin genç yetenek üretimindeki başarısını zirveye taşımış durumda.

Bu büyük gelişimin arkasındaki önemli isimlerden biri FIFA & FA lisanslı menajer ve Moroccan Football Agents Association (AMAFA) Başkanı Mohamed Rezki. Real Madrid Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği alanında MBA yapan Rezki, aynı zamanda X07 Sports Management’ın direktörlüğünü yürütüyor.

Rezki’den açık çağrı: "AFCON 2025 Türk kulüpleri için büyük bir scouting fırsatı"

Fas’ın ev sahipliğini yapacağı AFCON 2025 için FIFA Menajerleri Birliği Başkanı Mohamed Rezki, Türk kulüplerine mesaj göndererek, "AFCON 2025, Türk kulüpleri için Kuzey Afrika’daki en büyük scouting fırsatlarından biri. Fas’a gelin, atmosferi görün, oyuncuları canlı izleyin. Ben de elimden gelen tüm profesyonel desteği sağlamaya hazırım" diye konuştu. Rezki, ayrıca kritik noktayı vurgulayarak şunları söyledi: "Oyuncuyu doğrudan üst seviye bir turnuvada izlemek analiz kalitesini artırır. Yanlış transfer yapma ihtimali minimuma iner. Bu yüzden AFCON kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fırsat" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Fas kardeş ülke gibi; kültürlerimiz bile birbirine çok benzer"

Rezki, iki ülke arasındaki yakınlığı da değinerek, "Türkiye ile Fas yaşam tarzı olarak bile birbirine çok yakın.

Halklarımız sıcak, değerler benzer. Gerçekten kardeş ülke gibiyiz. Bu yakınlık futbol iş birliğini daha da kolaylaştırıyor. Doğru planlamayla Türkiye ve Fas arasında yeniden güçlü bir futbol köprüsü kurulabilir" açıklamasında bulundu.

Engin Fırat’ın yorumu

Uluslararası teknik direktör Engin Fırat, ise Mohamed Rezki hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mohamed Rezki, hem karakter hem profesyonellik açısından üst seviyede bir menajer. Fas futbolunun yükselişini en iyi temsil eden isimlerden biri."

Faslı futbolcular Türkiye’de iz bıraktı fakat akış azaldı

Geçmişte Türkiye, Faslı futbolcular için çok önemli bir duraktı. Süper Lig’de unutulmaz izler bırakan bazı isimler:

Hakim Ziyech - Galatasaray

Younes Belhanda - Galatasaray

Nordin Amrabat - Galatasaray

Aatif Chahechouhe - Sivasspor

Ayoub El Kaabi - Hatayspor

Manuel Da Costa - Başakşehir