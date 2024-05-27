Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi (SİBERAY) ekipleri, kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’nde stant açarak yasa dışı bahis oyunları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Kahvehanelerde, okullarda ve mahallelerde bilgilendirme çalışması yapan ekipler, bu kez Saraçlar Caddesi’nde stant açarak vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Yasa dışı bahisle mücadelede çalışmaları çerçevesinde ’Yasa dışı bahise kırmızı kart’ yazılı broşürle yasa dışı bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması, teşvik ya da aracılık edilmesinin suç olduğunu söyleyerek vatandaşlara bu tür oyunlardan uzak durulması gerektiğini anlatan ekipler, böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen polise bildirmeleri gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, polis ekiplerine bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.