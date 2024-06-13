İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen "Sibergöz 44" operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan 125 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlılardan 28’i dün Küçükçekmece adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 20’si tutuklanırken 8’i ise serbest bırakıldı.

Bu sabah ise örgüt üyesi 68 kişi, Küçükçekmece adliyesine getirildi. Zanlıların savcılık sorgusu devam ediyor.