Olay 15 gün önce Orhaniye mahallesi Baykut sokak ile Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi. İlk olay Baykut sokakta meydana geldi. Park halinde araçların kapılarını kontrol eden şüpheli, bir anda aracın kapısının açık olduğunu fark etti. Aracın kapını açan şüpheli araç içindeki tablet ve telefonu çalıp kaçtı.

Aynı şüpheli Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi. Şüpheli kamyonetin camını kırıp uzlaştı. Dakikalar sonra geri gelen şüpheli kapıyı açıp araçtaki nakit 16 bin TL'yi alıp kaçtı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Ekipler 40 güvenlik kamerasını inceleyip şüphelinin Orhan O.(40) olduğunu tepsit ettiler.

Şüpheli ekiplerce Turgutalp Mahalesinde yine araçtan hırsızlık yapan şüpheliyi kıskıvrak yakaladılar. Gözaltına alınan şahsın çok sayıda hırsızlık suçlarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.