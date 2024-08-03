Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, herhangi bir hastalık yoksa su tüketimini idrar rengi açık olacak şekilde artırmanın hem böbrek taşından korunmak hem de genel sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, başta insan metabolizmasının işleyişiyle oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması olmak üzere birçok önemli görev üstlenen böbreklerde sık karşılaşılan hastalıklardan birinin de böbrek taşı olduğunu söyledi. Şah, bu sorunun gelişmesine yol açan nedenlerinden birinin de yetersiz su tüketimi olduğunu kaydederek, uyarılarda bulundu. Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşip oluşturduğu sert yapılara ‘böbrek taşı’ adı verildiğini anlatan Dr. Şah, “Değişik büyüklükte ve yapıda olabilen böbrek taşları eğer idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmazlar. Ancak aniden oluşan ve idrar yollarını tümüyle tıkayan böbrek taşları şiddetli ağrı ve sancıyla hayatı bir anda kâbusa çevirebilir” diye konuştu.

Böbrekler bol suya ihtiyaç duyar

Böbreklerin metabolizmadaki atıkları filtre edip idrar yolu ile dışarı atmak için suya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Dr. Şah, “Böbrekler vücudumuzda her gün oluşan zararlı atık maddeleri (üre, kreatinin, ürik asit vb.) su ile seyreltip atarlar. Ancak günlük ihtiyaçtan daha az sıvı alan bireylerde idrar akımı yavaşlayacağı için idrar yolu iltihapları ve taşların oluşması kolaylaşır” dedi.

Kimi zaman oldukça ağrılı olabilen ve tedavi edilmediği takdirde böbrek kaybına bile yol açabilen böbrek taşı sorunundan korunmanın yollarından birinin de bol su tüketiminden geçtiğini ifade eden Dr. Şah, yetersiz su tüketiminin uzun vadede böbrek yetmezliği sorununa da yol açabileceğini hatırlattı.

Günde 2,5-3 litre su için

Taş oluşumunda beslenmeye bağlı faktörlerin büyük önem taşıdığını kaydeden Dr. Şah, “Bundan dolayı doğru beslenerek böbrek taşlarından korunmak mümkün olabilir. Ancak yapılan hataların başında özellikle yaz aylarındaki yetersiz su tüketimi gelir. Sıcak ve bunaltıcı havalarda metabolizmamız normalden çok daha fazla su kaybeder. Buna rağmen çoğu zaman su içmek aklımıza gelmez. Yetersiz su tüketimi ise böbrek taşı oluşumuna kapı aralayan önemli etkenler arasında gelir. Bu nedenle sorun yaşamamak için susamayı beklemeden günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketilmesi önemlidir. Ancak söz konusu miktarın içinde günlük tüketilen meşrubat, çay-kahve gibi içecekler sayılmamalıdır” diyerek bu içeceklerin diüretik (idrar söktürücü) olduklarından suyun yerini tutmayacaklarının altını çizdi.

İdrar renginizi kontrol edin

Yeterince sıvı tüketip tüketmediğimizi anlamanın çeşitli yolları olduğunu söyleyen Dr. Şah, “Bunu anlamanın en kolay yolu idrar rengine bakmaktır. Yeterli su içen kişinin idrarı açık sarı veya soluk sarı renktedir. Ayrıca normal şartlarda yetişkin bir birey günde 6-7 kere idrara çıkmalıdır. Ancak her bireyin su ihtiyacı farklıdır ve bu durum hava şartlarına, bireyin fiziksel aktivitesine ve eşlik eden hastalıklarına göre değişebilir. Örneğin kalp yetmezliği veya siroz gibi hastalıkları olan bireylere sıvı kısıtlaması önerilir” dedi.

Şah, eşlik eden herhangi bir hastalık yoksa su tüketimini idrar rengi açık olacak şekilde artırmanın hem böbrek taşından korunmak hem de genel sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu kaydetti.