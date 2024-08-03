İnegöl'de, Filistin davasının öncülerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehadetinden önceki vasiyeti doğrultusunda geniş çaplı bir eylem gerçekleştirildi.

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Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de, vatandaşlar meydanlara inerek Gazze’de yaşanan zulme dikkat çektiler. 
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Filistin Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), İsmail Haniye'nin anısını yaşatmak ve İsrail'in zindanlarında tutulan Müslümanlar için desteklerini göstermek amacıyla toplandı. Heykel önünde toplanan kalabalık, İsrail Devleti'ni protesto eden sloganlar attı, dualar etti ve Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. 
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Katılımcılar, Filistin'de ve diğer bölgelerde zulme uğrayan mazlumlar için birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE